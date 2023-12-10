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Из зоны конфликта на Ближнем Востоке в Россию эвакуировали свыше тысячи человек за месяц

08:50, 10.12.2023 1
Из зоны конфликта на Ближнем Востоке в Россию эвакуировали свыше тысячи человек за месяц
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

С начала гуманитарной миссии из зоны конфликта на Ближнем Востоке в Россию доставили 1 051 соотечественника на самолетах МЧС. За месяц в страну вернули 473 ребенка.

За последние сутки спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву. До этого они пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах».

скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Россиян обеспечили питанием и водой. Еще им оказали медицинскую и психологическую помощь, а также помогли оформить документы.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 дек
    Россиян обеспечили питанием...- а они точно россияне?
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