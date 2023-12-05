У фильма «Бери да помни» появилась татарская озвучка

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта kinopoisk.ru

У татарстанского полнометражного фильма Байбулата Батуллы (Батуллина) «Бери да помни» («Ядәч! Истә») появилась татарская озвучка на «Кинопоиске», информация появилась на сайте онлайн-кинотеатра.



В ноябре фильм добавили на «Кинопоиск» с аудиодорожкой только на русском языке. В официальном чате онлайн-кинотеатра сообщили, что добавление татарской версии можно запросить, заполнив специальную форму.

В рамках Дней культуры Татарстана в Москве проходил закрытый показ татарстанского фильма. В широкий прокат фильм вышел 14 сентября. О чем картина, рассказывал сам режиссер.

В августе «Бери да помни» получил награду на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче».

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Маргарита Головатенко