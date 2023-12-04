Прокурор запросил для Михаила Абызова более 19 лет лишения свободы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура попросила 19,5 лет колонии строгого режима для экс-министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова по делу о хищениях, сообщает «РИА Новости».



Сторона обвинения запросила для бывшего министра строгий режим, штраф в 470 миллионов рублей и лишение госнаграды. Надзорное ведомство считает, что вина Абызова и других фигурантов дела полностью доказана.

В деле имеются еще 11 фигурантов. Для них гособвинение потребовало сроки от 7 до 18,5 года с крупными штрафами. Обвинение также просило суд удовлетворить в полном объеме гражданский иск в пользу компании РЭС и взыскать с фигурантов солидарно 1,5 миллиарда рублей.

Уголовное дело в отношении Михаила Абызова и его 11 соучастников — Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан — направили в суд в феврале 2022 года.



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Маргарита Головатенко