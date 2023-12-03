Власти Крыма готовы подать иск о компенсации по «скифскому золоту»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Крыма готовы обратиться в суд с иском о возвращении переданной Украине музейной коллекции скифского золота или компенсации за нее. По этому вопросу проведут консультацию, сообщил председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.



— Мы до последнего надеялись на благоразумие Запада. Безусловно, вопрос компенсации через суды российской юрисдикции теоретически возможен, — заявил он в интервью ТАСС

Он назвал передачу коллекции Украине «частью глобальной, мировой сделки». По его словам, из-за этого попавшие в Киев артефакты могут исчезнуть бесследно:

— Приведу простой пример. Сегодня на черном рынке вовсю продаются сокровища Киево-Печерской лавры. Их можно купить на Украине и в Европе, куда попало много святынь из Лавры, вывезенных за пределы Украины вполне официально. Так что потери культурного наследия мы уже несем, и они безвозвратные.

Апелляционный суд принял решение о передаче коллекции Украине в октябре 2021 года. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. В июне Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции о том, чтобы оставить Украине коллекцию скифского золота из крымских музеев.

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Маргарита Головатенко