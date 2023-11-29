Президент России поддержал идею о продлении статуса молодого ученого в декрете

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о декрете и научных исследованиях для молодых специалистов отрасли, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Во время беседы с учеными, одна из участниц предложила увеличить время подачи документов на все конкурсы для молодых ученых и продлить статус молодого ученого на уровень доктора наук или кандидата наук в период пребывания в декрете.

— Очень хорошая идея, обязательно с коллегами поговорю. Женщина не будет выпадать из профессии, всегда будет перспектива, она будет понимать, что возможность продолжить исследования никуда не денется, — сказал глава государства.

В эти минуты глава государства проводит встречу с участниками III Конгресса молодых ученых в центре «Сириус». На ней он рассказал, что Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада. При этом лидеры недружественных государств не ожидали такого поворота событий, считает Путин.

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Айрат Назипов