Владимир Мединский озвучил условия России на переговорах с Украиной в 2022 году

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что на переговорах в прошлом году Москва добивалась от Киева выполнений сразу несколько условий. В частности, они касались суверенитета над Крымом и признания независимости республик Донбасса.

— Действительно требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что помимо этого в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что еще в списке был большой ряд гуманитарных требований. Москва исходила из защиты русскоязычного населения Донбасса.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

22 мая 2022 года глава российской делегации на переговорах и помощник президента страны Владимир Мединский заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Несколькими днями раньше другой член делегации, Леонид Слуцкий сообщил об отсутствии переговоров с Киевом.

Последняя очная встреча делегаций России и Украины состоялась в конце марта в Стамбуле. По итогам очередного раунда переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.



В июне этого года президент России Владимир Путин представил проект стамбульского договора по украинскому урегулированию. В нем было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава. Позднее киевский режим вышел из переговоров.

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Айрат Назипов