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В Казани ограничат движение по улице Молодецкой

16:42, 20.11.2023
В Казани ограничат движение по улице Молодецкой
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани временно ограничат движение по улице Молодецкой. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города, это связано с реконструкцией участка водопровода.

Проезд будут перекрывать поэтапно на следующих участках:

  • с 1 по 21 декабря в районе дома №2а по ул. Молодецкой и около дома №25 по ул. Двинской (частичное закрытие);
  • с 11 по 31 декабря в районе дома №4 по ул. Молодецкой и около дома №27 по ул. Кооперативной (частичное закрытие);
  • с 21 декабря по 11 января в районе дома №10 по ул. Молодецкой и около дома №27 по ул. Кооперативной (частичное закрытие);
  • С 1 по 21 января в районе домов №12 и №18 по ул. Молодецкой (частичное закрытие);
  • С 10 по 31 января в районе домов №20 и №22 по ул. Молодецкой (частичное закрытие);
  • С 20 января по 10 февраля в районе дома №24 по ул. Молодецкой (частичное закрытие);
  • С 28 января по 23 февраля на участке от дома №40 до дома №41а по ул. Молодецкой и по ул. Артельной от жилого дома №1 до пересечения с ул. Урожайной (полное закрытие);
  • С 10 февраля по 5 марта на участке от пересечения ул. Молодецкой с ул. Урожайной до дома №42 по ул. Молодежной (полное закрытие);
  • С 24 февраля по 14 марта на участке от дома №42 до дома №49 по ул. Молодецкой (полное закрытие);
  • С 16 по 31 марта в районе пересечения ул. Молодецкой с ул. Карбышева (частичное закрытие).
скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

Напомним, в Казани временно ограничили движение по улице Краснококшайской. Движение частично закрыто на проезжей части в районе дома №43 до 29 ноября.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураВластьАвто Татарстан
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