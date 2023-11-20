В Казани ограничат движение по улице Молодецкой
В Казани временно ограничат движение по улице Молодецкой. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города, это связано с реконструкцией участка водопровода.
Проезд будут перекрывать поэтапно на следующих участках:
- с 1 по 21 декабря в районе дома №2а по ул. Молодецкой и около дома №25 по ул. Двинской (частичное закрытие);
- с 11 по 31 декабря в районе дома №4 по ул. Молодецкой и около дома №27 по ул. Кооперативной (частичное закрытие);
- с 21 декабря по 11 января в районе дома №10 по ул. Молодецкой и около дома №27 по ул. Кооперативной (частичное закрытие);
- С 1 по 21 января в районе домов №12 и №18 по ул. Молодецкой (частичное закрытие);
- С 10 по 31 января в районе домов №20 и №22 по ул. Молодецкой (частичное закрытие);
- С 20 января по 10 февраля в районе дома №24 по ул. Молодецкой (частичное закрытие);
- С 28 января по 23 февраля на участке от дома №40 до дома №41а по ул. Молодецкой и по ул. Артельной от жилого дома №1 до пересечения с ул. Урожайной (полное закрытие);
- С 10 февраля по 5 марта на участке от пересечения ул. Молодецкой с ул. Урожайной до дома №42 по ул. Молодежной (полное закрытие);
- С 24 февраля по 14 марта на участке от дома №42 до дома №49 по ул. Молодецкой (полное закрытие);
- С 16 по 31 марта в районе пересечения ул. Молодецкой с ул. Карбышева (частичное закрытие).
Напомним, в Казани временно ограничили движение по улице Краснококшайской. Движение частично закрыто на проезжей части в районе дома №43 до 29 ноября.
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