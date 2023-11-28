В Челнах с начала года в ДТП пострадали более 400 человек, девять — погибли

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах за десять месяцев 2023 года произошло 386 ДТП с пострадавшими. В них 469 человек получили ранения различной степени тяжести, еще девять — погибли, сообщил главный инспектор ГИБДД города Радий Кадиков.



В целом с начала года количество ДТП в Челнах увеличилось на 2,7%. Пострадавших стало меньше на 2,3%, количество погибших осталось на уровне 2022 года.

Летальными, как правило, становятся наезды на пешеходов. Нередки случаи, когда люди погибают при наездах автомобилей на препятствие. Меньше смертей в ДТП с велосипедистами.

В Сармановском районе Татарстана 8 ноября произошла смертельная авария. Как сообщили в Госавтоинспекции республики, на 8-м км автодороги Джалиль — Сарманово столкнулись Skoda и автомобиль ВАЗ.

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Маргарита Головатенко