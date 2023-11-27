Суд приговорил журналистку Александру Баязитову к 5 годам колонии по делу о вымогательстве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Басманный суд Москвы, рассмотрев уголовное дело российской журналистки и администратора telegram-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой, приговорил ее к 5 годам колонии. Ее признали виновной в вымогательстве.

По версии следствия, Александра Баязитова вымогала средства у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова, пишет РБК. Свою вину она не признала.

В материалах уголовного дела указано, что вымогательство совершалось «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений» в telegram-канале, которые якобы позорят Александра Ушакова в «рамках ведения трудовой деятельности». Речь шла о суммах в 420 тысяч и 1,2 млн рублей.



Напомним, Александра Баязитова — экономический журналист, работала в таких изданиях, как «Коммерсантъ» и «Известия». Александра писала колонки и для «Реального времени», комментировала нашему изданию важные новости из сферы экономики и бизнеса.



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Татьяна Демина