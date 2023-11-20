В Казани дороже: эксперт сравнил доступность общественного транспорта с Москвой

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Директор академии «Высшая инженерная школа» Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ)) Олег Покусаев сравнил доступность общественного транспорта в крупных российских городах. Он пришел к выводу, что стоимость проезда в Москве ниже, чем в других крупных городах России.



Так, билет на одну поездку в метро Москвы стоит 65 рублей, а в Санкт-Петербурге — 70 рублей. В Северной столице дороже и безлимитный проездной на наземный транспорт — 2 470 рублей против 1 700 рублей в Москве.

— В Казани еще интереснее: единого билета на весь наземный транспорт нет, зато на отдельные виды транспорта — еще дороже, например, 2 500 рублей придется отдать только за автобус. «Единый» на весь транспорт в Москве — 2 730, Питер и Казань — 3 665 и 3 100 рублей соответственно, — приводит слова Покусаева Газета.ру.

Безлимитные проездные для обучающихся в Москве тоже самые доступные.

— В Москве пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние гораздо ниже, чем в других мегаполисах России, — на 45%. В других городах транспорт не только дороже по некоторым билетам, но и значительно хуже московского. Соотношение цена — качество там играет не в пользу пассажиров в отличие от Москвы, — заключил Покусаев.

realnoevremya.ru (архив)

Трамваи Казани за 10 месяцев этого года перевезли более 13,2 млн человек.

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Маргарита Головатенко