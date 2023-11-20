Полицейские задержали замдиректора особо охраняемых природных территорий Минприроды России
Полицейские задержали заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Уточняется, что оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай».
Причины задержания не раскрываются.
Алексей Яковлев родился в 1975 году в Челябинской области. Работал директором парка «Таганай». До этого он закончил Челябинский государственный университет.
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