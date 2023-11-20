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Полицейские задержали замдиректора особо охраняемых природных территорий Минприроды России

13:09, 20.11.2023
Полицейские задержали замдиректора особо охраняемых природных территорий Минприроды России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Полицейские задержали заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай».

Причины задержания не раскрываются.

realnoevremya.ru (архив)

Алексей Яковлев родился в 1975 году в Челябинской области. Работал директором парка «Таганай». До этого он закончил Челябинский государственный университет.

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Айрат Назипов
Происшествия
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