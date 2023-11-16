В Мордовии начнут ловить нарушителей на дорогах при помощи дронов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

У госавтоинспекторов Мордовии появилась возможность ловить нарушителей правил дорожного движения с помощью дронов, оснащенных камерами. Об этом сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на местное ГИБДД.

— Применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки. Кроме того, это поможет контролировать ситуацию на дорогах, — рассказали в ведомстве.

В тех местах, где работают дроны, будут дежурить и наряды ДПС. По мнению ГИБДД, беспилотники значительно повысят эффективность их работы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце ноября прошлого года на территории Татарстана запретили использовать беспилотники. Меру ввели в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры региона.

В июле в Госсовете Татарстана поддержали введение в КоАП республики за использование беспилотников крупных штрафов. Законопроект приняли сразу в первом и третьем чтениях. Республика ввела штрафы первой в России.

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Айрат Назипов