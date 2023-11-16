Двухэтажные поезда перевезли более 1,5 млн пассажиров со станций Горьковской железной дороги

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

За 10 месяцев 2023 года со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправлено более 1,5 млн пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.

На сегодняшний день в границах Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по четырем маршрутам: Москва — Казань, Москва — Ижевск, Москва — Чебоксары, Москва — Йошкар-Ола.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе 2023 года по железной дороге из Казани с железнодорожных вокзалов Казань-1 и Казань — Восстание Горьковской железной дороги отправили 174,5 тысячи пассажиров — это на 18% больше, чем в январе 2022 года.

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Айрат Назипов