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Двухэтажные поезда перевезли более 1,5 млн пассажиров со станций Горьковской железной дороги

22:51, 16.11.2023 1
Двухэтажные поезда перевезли более 1,5 млн пассажиров со станций Горьковской железной дороги
Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

За 10 месяцев 2023 года со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправлено более 1,5 млн пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.

На сегодняшний день в границах Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по четырем маршрутам: Москва — Казань, Москва — Ижевск, Москва — Чебоксары, Москва — Йошкар-Ола.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе 2023 года по железной дороге из Казани с железнодорожных вокзалов Казань-1 и Казань — Восстание Горьковской железной дороги отправили 174,5 тысячи пассажиров — это на 18% больше, чем в январе 2022 года.

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Айрат Назипов
БизнесТранспорт УдмуртияТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    Если честно, мне что тотне понравилось эти 2 х этажные поезда. В купе слишком тесно. Сейфы поставили, зачем не понятно, еще надо головой, у них дверцы гремяттпостоянно, спать мешают. А на втором этаже вообще трясёт как будто землетрясение 15 баллов. Казань Москва не понятно, почему фирменныйипоезд так идёт медленно??? Еще останавливается у каждого столба. Можно же сделать скоростным. Можно доехать в Москву за 7-8 часов а не за 12.
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