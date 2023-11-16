Двухэтажные поезда перевезли более 1,5 млн пассажиров со станций Горьковской железной дороги
За 10 месяцев 2023 года со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправлено более 1,5 млн пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.
На сегодняшний день в границах Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по четырем маршрутам: Москва — Казань, Москва — Ижевск, Москва — Чебоксары, Москва — Йошкар-Ола.
В январе 2023 года по железной дороге из Казани с железнодорожных вокзалов Казань-1 и Казань — Восстание Горьковской железной дороги отправили 174,5 тысячи пассажиров — это на 18% больше, чем в январе 2022 года.
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