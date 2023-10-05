В Кремле анонсировали «содержательное и важное» выступление Владимира Путина на «Валдае»

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы (в режиме видеоконференции)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит на форуме «Валдай» с очень важной и содержательной речью. Об этом сообщает ТАСС.

— Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход — все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента, — сказал он.

Песков напомнил, что выступление главы государства на «Валдае» — это всегда событие мирового масштаба, за которым «все следят очень внимательно».

В прошлом году президент России Владимир Путин также выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В своей речи он затронул политику Запада, призвав его не сваливать все на «козни Кремля» и включить мозги, объявил, что Москва считает неизбежным формирование новых финансовых платформ, а также предупредил, что впереди самое опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой войны.



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Максим Кокунин