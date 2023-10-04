В Казани вынесли приговор адвокату по делу об афере в 2 млн рублей

Накануне в зале Советского райсуда Казани взяли под стражу адвоката Марселя Бадрутдинова. Сразу после оглашения обвинительного приговора — профессионального защитника осудили к 2,5 года колонии по делу о мошенничестве под предлогом передачи взятки 2 млн рублей «должностным лицам судебной системы», сообщает журналист «Реального времени».



Вину в преступлении 2016 года Бадрутдинов не признавал и не признает. В своем допросе, прениях и последнем слове он заявлял: «Обвинение надуманно, сфабриковано, голословно». Подсудимый и два его адвоката ставили под сомнение ключевое доказательство по делу — аудиозаписи на флешке, которую в 2021 году передал в ФСБ отсидевший срок экс-клиент Бадрутдинова. Он уверял — нашел этот носитель информации в вещах покойной матери, и записи сделаны в 2016 году, когда он содержался в СИЗО.

Допрошенные в суде специалисты, в том числе специалист по компьютерному обеспечению самого суда, констатировали — файлы на флешке появились лишь в феврале 2021 года. Защита настаивала на экспертизе — на предмет подтверждения версии о монтаже данного доказательства, суд дважды отказал в этом ходатайстве.

realnoevremya.ru

Сами по себе записи одного разговора подтверждают лишь обсуждение темы, что кто-то, не присутствующий при разговоре, хочет получить 2 млн рублей, но результат не гарантирует. Сам факт якобы имевшей место передачи указанной суммы аудиофайлы не фиксируют. По версии ФСБ, СК и прокуратуры, деньги передавала не позднее 31 марта 2016 года ныне покойная мать бывшего клиента Бадрутдинова — за освобождение сына под домашний арест, сына не освободили, а деньги были похищены.



В прениях представитель прокуратуры Советского района Казани Дмитрий Зайцев просил признать смягчающим обстоятельством наличие у обвиняемого четырех детей, но наказать его 4 годами колонии.

Осужденный намерен обжаловать приговор. По его версии, уголовное преследование было инициировано после его отказа оговорить свою коллегу-адвоката. Подробности — в репортаже «Реального времени».

