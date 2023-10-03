Рособрнадзор начнет собирать сведения об учащихся для воинского учета

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Рособрнадзор начнет собирать данные для ведения воинского учета об учащихся в образовательных учрежденьях страны и передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс. Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Информацию будут собирать о россиянах, которые обучаются в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и других.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре Минобороны России предложило ввести воинский учет для заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Согласно нововведению, для постановки и снятия с особого воинского учета заключенным не нужно будет посещать военкоматы. Списки военнообязанных в военкоматы будут передавать исправительные учреждения.

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Айрат Назипов