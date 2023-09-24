Пакистан хочет возобновить поставки российской нефти

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пакистан снова заинтересовался российской нефтью и СПГ, об этом сообщает портал «Нефть и Капитал», ссылаясь на пакистанскую газету «The News».

Издание уверяет, что 10 октября в Москву приедет глава Минэнерго Мухаммад Али, чтобы договориться о возобновлении поставок российской нефти.

Обратим внимание, что предыдущее соглашение закончилось единственной поставкой, потому что стороны не смогли договориться о цене. Пакистан долго «торговался» по цене, ссылаясь на то, что Россия продает нефть Индии с большой скидкой. Переговоры закончить поставкой 100 тыс. баррелей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Однако теперь пакистанская делегация хотела бы заключить долгосрочное соглашение по поставкам не только нефти, но и СПГ, а также обсудить перспективы газопровода «Пакистанский поток».

В январе этого года сообщалось, что Россия и Пакистан согласовали строительство газопровода «Пакистанский поток». В 2015 году власти двух стран заключили соглашение о строительстве газопровода с юга на север Пакистана: от порта Карачи на юге страны до Лахора на севере.

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Илина Хакимова