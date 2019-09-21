В Горкинско-Ометьевском лесу горка «Лиса» победила в архитектурной премии «Архиwood»

«Лиса» из Горкинско-Ометьевского леса стала победителем общественного голосования в номинации «Дизайн городской среды» премии «Архиwood».

На этой горке можно кататься и зимой, и летом. Кроме того, на ней можно качаться на качелях, лазить на скалодроме. Также «Лиса» — это смотровая площадка, с которой открывается вид на лес.

Проект горки разработало бюро «Чехарда», которое специализируется на создании уникальных экологических и арт-пространств для детей. В разработке участвовал также «Архитектурный десант», сообщается в официальном аккаунте Программы развития общественных пространств Республики Татарстан в соцсетях.

Кроме того, недалеко от горки находится игровое пространство «Грибы», которое в 2017 году стало победителем премии «Архиwood» в номинации «Лучший арт-объект».

Напомним, ранее сообщалось, что организаторы волонтерского фестиваля по восстановлению памятников архитектуры «Том Сойер Феста» отчитались о результатах работы в этом году. Два объекта из трех уже восстановлены. На третьем работы завершаются.

