Керамика, кольца и нательные крестики: в центре Казани нашли артефакты XIX века

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На этой территории уже находили исторические предметы

В центре Казани на улице Островского нашли постройки XIX- XX веков. Информацию о находке «Реальному времени» подтвердили в институте археологии Академии наук Татарстана. Сначала сообщения о том, что на этой территории были найдены некие строения появилась в социальных сетях. Пользователи писали, что на месте найдены хозяйственные объекты. Во время раскопок также удалось выкопать бытовые сооружения: колодцы, выгребные ямы.

Говорилось, что это строения XVIII-XIX веков. На фото видно сразу несколько слоев грунта, от старинных до тех, что были уложены там еще в 2000-х годах. Пользователи, побывавшие на месте писали о том, что до сих пор можно почувствовать запах старого дерева и выгребных ям. Все это было найдено во на месте строительства будущего жилого комплекса «Кастура Таун». Эти участки на улице Островского пустовали порядка 20 лет. Сейчас же они будут застраиваться комплексом из семи 8-этажных домов компания.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Заметим, что строительство разворачивается не просто в исторической части города, а в границах территории объекта культурного (археологического) наследия — достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как указано в документации, обосновывающей меры по сохранности объекта культурного наследия, территория, отведенная под строительство, была заселена в Золотоордынский период, а в ханский период (в XV и первой половине XVI вв.) являлась пригородом и примыкала к Ногайской даруге. В XV—XVI веках здесь располагалась слобода армянских купцов и ремесленников. Неподалеку (в районе ул. Калинина) было расположено армянское кладбище, осколки памятников которого долгое время «украшали» спуск по улице Ульянова-Ленина на Петербургскую. Имелась в Армянской слободе и собственная церковь.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Год назад на этой территории были обнаружены не только осколки посуды и домашней утвари, но и остатки деревянных строений — это подтверждают фотографии раскопов, приложенные к документации. Проект строительства ЖК «Кастура Таун» предполагает проведение археологических полевых работ — раскопок «на не потревоженной внутри дворовой территории участка, в зоне осуществления хозяйственной деятельности», археологических наблюдений на участках откопки котлована под новое строительство.

«Уточнена топография данного района города Казани»



Как объяснили «Реальному времени» в институте археологии Академии наук Татарстана, на объекте были найден массовый материал — керамика, индивидуальные находки — монеты середины XVIII века., пломбы конца XIX века, печные изразцы, кольца, нательные крестики.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в организации сообщили, что преимущественно на Островского находились раньше типовые деревянные застройки до начала середины 2000-х годов.

А по поводу ценности всего найденного в институте археологии изданию сказали следующее: «Уточнена топография данного района города Казани. Пополнение фондов Музея археологии РТ материалами по истории города Казани XVIII-XX веков».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Александр Зарипов