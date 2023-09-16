Школьные тетради в Татарстане подорожали за год на 5%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане перед началом нового учебного года школьные тетради подорожали на 5,1% в годовом выражении, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Средняя цена одной тетради в августе 2023 года составила 10,45 рубля.

По сравнению с июлем школьные тетради в республике подорожали на 2%. В середине дета этого года одна штука стоила в среднем 10,24 рубля.

В Казани в августе 2023 года средняя цена тетради составила 12,29 рубля. Это на 0,24% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, и на 0,73% меньше, чем в июле этого года.

Согласно одному из исследований, родители детей в столице Татарстана в этом году потратили в среднем 11,6 тысячи рублей на покупку школьных принадлежностей и формы. Казань вошла в рейтинг городов, где подготовка детей к школе стоит дороже всего.



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Татьяна Демина