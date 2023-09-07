В Татарстане с начала навигации выявили 1 020 нарушителей среди судоводителей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В рамках государственного надзора за маломерными судами в период навигации в этом году были выявлены 1 020 нарушителей среди судоводителей. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Татарстану Регина Гаязова.

Она уточнила, что 419 судоводителей не обеспечили собственную безопасность и безопасность пассажиров — то есть не имели на своем борту спасательных жилетов. Еще 384 судоводителя были привлечены за нарушение правил плавания. По словам Гаязовой, они передвигались по воде в темное время суток, а также швартовались и останавливались в неположенных местах.

Еще 65 граждан управляли маломерными судами, не прошедшими техническое освидетельствование.

Напомним, в середине прошлого месяца заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов сообщал, что в республике с начала навигации был выявлен 891 нарушитель среди судоводителей. Он отмечал, что это на десять человек больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Максим Кокунин