Севшая на мель в Татарстане баржа продолжила движение

Фото: realnoevremya.ru/Гульнара Раянова (архив)

Баржа, которая села на мель вблизи села Кирельское в Татарстане, продолжила движение по намеченному пути. Как информирует Татарская транспортная прокуратура, судно отправилось в порт Нижнего Новгорода.

Инцидент произошел около 23 часов 4 сентября. Буксируемая теплоходом Н-3291 «Валентин Троегубов» баржа №1787У, загруженная поваренной солью, села на мель на 1396-м км Волги. Посадка произошла в 100 метрах за левой кромкой судового хода и не мешала движению судов.

realnoevremya.ru/Гульнара Раянова (архив)

По факту произошедшего инцидента надзорное ведомство организовало проверку. Организованы работы по снятию судна с мели. Уточнялось, что разлива нефтепродуктов не было.

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Айрат Назипов