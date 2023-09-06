Более половины россиян не отдыхают во время праздничных дней

Как выяснили аналитики платформы hh.ru и группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI), 63% жителей России продолжают работать во время выходных и праздников.

Заканчивать рабочие задачи вынуждены 38% респондентов. Руководствуются финансовым интересом 16% россиян, а держат связь с клиентами, работающими в выходные, 9%.

Увеличение рабочей нагрузки перед праздниками отметили 34% опрошенных, за неделю или прямо перед нерабочим днем. с этим сталкиваются 28% россиян. Тяжелее всего россиянам даются новогодние праздники: 16% отметили, что испытывают при этом стресс.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Интересно, что почти половина респондентов (46%) была бы рада изменению производственного календаря. За распределение нерабочих дней по кварталам выступили 15% опрошенных. Дать работникам выбирать: использовать праздничные дни или нет, предложили 11%. Такое же количество россиян (11%) предпочли бы работать по выходным, получая выплаты. Еще 9% привлекает идея введения четырехдневной рабочей недели и отмены праздничных дней.

Напомним, в июле комитет Госдумы не поддержал законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. Как заявил член комитета Госдумы Михаил Тарасенко, оснований поддерживать данный законопроект нет. Он объяснил, что все заключения, включая от профсоюзов, отрицательные.

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Галия Гарифуллина