Индия запустила к Солнцу исследовательскую станцию

Индия запустила исследовательскую станцию Aditya-L1 по изучению Солнца. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что для запуска миссии индийское космическое агентство использовало ракету-носитель для полярных спутников PSLV в конфигурации XL, оснащенную шестью навесными двигателями.

Конфигурация XL была впервые использована для запуска первого в Индии лунного зонда «Чандраян-1" в октябре 2008 года.

Станция является первой в Индии космической миссией типа обсерватории для наблюдения за Солнцем. После четырехмесячного путешествия она выйдет на гало-орбиту, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны. Такое расположение позволит ей наблюдать за Солнцем, не отвлекаясь на затмения.

На прошлой неделе посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» осуществил мягкую посадку на поверхности Луны. Таким образом, Индия успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны и стала четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).

Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди с успешной посадкой аппарата на Луну. Российский президент пожелал руководству Индии новых свершений.

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Максим Кокунин