«Дорога к знаниям должна быть безопасной»: начальник Управления ГИБДД по Татарстану побеседовал со школьниками

Фото: realnoevremya.ru/Галия Гарифуллина

В Татарстане снижается количество погибших и пострадавших в ДТП, связанных с детьми. Об этом рассказал Начальник Управления ГИБДД по Татарстану, главный госинспектор безопасности дорожного движения республики Рустем Гарипов. Сегодня он провел лекцию о правилах дорожного движения для учеников лицея №177.

Светоотражающий элемент — это ваш телохранитель

Рустем Гарипов на торжественной линейке напомнил школьникам о важности правильного поведения на дорогах.



realnoevremya.ru/Галия Гарифуллина

— Мы все знаем, что дорога к знаниям должна быть безопасной. Ребята, давайте вместе соблюдать правила дорожного движения. Только сообща мы сохраним свои жизни и будем примером для всех, — обратился он к школьникам.

Рустем Гарипов отметил, что лицей №177 — это кузница кадров юных инспекторов движения, его выпускники являются чемпионами не только России, но и Европы.



Присутствовавшим первоклассникам вручили светоотражающие элементы. Гость рассказал об их важности:

— Обращаюсь ко всем, чтобы светоотражающие элементы, ребята, были на ваших одеждах, рюкзаках. Вы должны понимать, что это ваш телохранитель.

Он также призвал родителей обучать детей правилам поведения на проезжей части и в транспорте:



— Будьте примером для ваших детей. Они будут равняться на вас.

Общаясь с детьми, мы понимаем, что они знают правила дорожного движения

Рустем Гарипов отметил, что в республике наблюдается снижение количества погибших и пострадавших в ДТП, связанных с детьми. В образовательных учреждениях их обучают нормам поведения на проезжей части:

— Общаясь с детьми в детских садах, школах, мы понимаем, что они знают правила дорожного движения. Мы благодарны Министерству образования, всегда говорим, что это совместная работа.

realnoevremya.ru/Галия Гарифуллина

Рустем Гарипов поделился своим примером:

— Я на своем примере расскажу. У меня ребенок ходит в детский сад. Мы с ним переходим проезжую часть, он останавливается, берет в руки самокат и идет по пешеходному переходу. Я говорю: «Ты где узнал об этом, в Интернете увидел?» В ответ: «Нас обучают в садике».

Он подчеркнул, что с началом учебного года особенно важно уделять внимание обучению детей правилам дорожного движения.

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Галия Гарифуллина