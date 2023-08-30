В Казани будет видно суперлуние

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночью с 30-го на 31 августа в России, включая Казань, можно будет наблюдать суперлуние. Об этом сообщают аналитики «Яндекс Погоды».

Суперлуние — это явление, при котором полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. С 30-го на 31 августа будет крупнейшее суперлуние этого года. Спутник окажется на наименьшем расстоянии от Земли за год, всего в 357 тысячах километров.



В Казани ожидается ясная погода и предполагается, что суперлуние можно будет наблюдать всю ночь. Максимальной точки спутник достигнет 31 августа в 04.35 по московскому времени.

Директор Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта, профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики КФУ Юрий Нефедьев отметил, что это второе полнолуние за месяц:

«Первое полнолуние произошло в первый день августа, а второе (в быту его называют «голубая» Луна) состоится в последний. Два полнолуния в течение одного месяца — явление достаточно редкое. Такое случается один раз в 2 года».



5 мая татарстанцы могли наблюдать полутеневое затмение Луны. Это был редкий случай, когда практически весь диск Луны прошел в пределах полутени Земли, и поэтому уменьшение яркости Луны было более заметным, чем обычно.

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Галия Гарифуллина