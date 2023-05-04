Татарстанцы смогут увидеть полутеневое затмение Луны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В пятницу 5 мая в России, включая Татарстан, можно будет увидеть полутеневое затмение Луны. Об этом сообщили в пресс-службе московского планетария.

— Оно будет достаточно глубоким, но очень слабым лунным затмением, так как Луна пройдет только около края тени Земли, всегда оставаясь в ее полутени. Полутеневые затмения интересны только профессионалам, так как наблюдать их неопытному глазу и без фотоаппаратуры очень сложно, — говорят специалисты.

Лунное затмение 5 мая 2023 года — редкий случай полутеневого затмения, когда практически весь диск Луны пройдет в пределах полутени Земли, и поэтому уменьшение яркости Луны будет более заметным, чем обычно. Луна во время затмения находится в созвездии Весов и пройдет через южную часть земной полутени.

Фото: planetarium-moscow.ru

Затмение начнется в 18:14 по московскому времени и закончится в 22:31. Наибольшая фаза затмения наступит в 20:23.

25 октября казанцы могли наблюдать на небе частичное солнечное затмение.

Также его зафиксировали в Москве, Новосибирске и других городах страны.

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Айрат Назипов