Изменением дат праздничных дней была бы довольна половина казанцев

Были бы рады иначе распределить нерабочие дни 46% казанцев. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования группы «Ренессанс страхование» и платформы hh.ru.

Жители Казани предлагали разные изменения производственного календаря. От респондентов прозвучали предложения распределить нерабочие дни по кварталам, чтобы отдыхать регулярно (этого мнения придерживаются 15% казанцев), оставить использование выходных на усмотрение работников (11%), продолжать трудиться за дополнительную плату (11%). Еще 9% предлагают вместо праздников ввести четырехдневную рабочую неделю.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сейчас более половины горожан (63%) продолжают трудиться во время выходных из-за необходимости закончить рабочие задачи (38%), ради дохода (16%) или для поддержания связи с клиентами, у которых этот день непраздничный (9%).

Недавно правительство России утвердило выходные дни на 2024 год. Новогодние каникулы в стране продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года.

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Галия Гарифуллина