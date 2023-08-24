В Казани в день гастрофестиваля ряд автобусов будет ходить по графику рабочего дня

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани в день гастрономического фестиваля в субботу, 26 августа, с 9.00 до 17.00 автобусы №36, 46, 72 будут ходить по графику рабочего дня, сообщает комитет по транспорту города.



Гастрономический фестиваль пройдет на озере Лебяжьем. На одной площадке свою продукцию представят предприниматели, фермеры, самозанятые, кафе и рестораны.

Хедлайнерами гастрономического фестиваля станут российский музыкант и бывший солист рок-группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец и группа Drummatix.

В лесопарковой зоне озера Лебяжьего обещали усилить работу автобусов, курсирующих по Горьковскому шоссе — 36, 36а, 46, 72, 116. Автомобилисты могут припарковать свои машины у лесопарка.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мероприятия пройдут на открытой площадке у Центра семьи «Казан», в Казанской ратуше, Старо-Татарской слободе и на Казанском ипподроме. Подробнее о событиях, режиме работы транспорта и ограничениях — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко