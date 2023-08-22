Первого гендиректора КАМАЗа Льва Васильева похоронят 24 августа на Троекуровском кладбище

Первого генерального директора КАМАЗа Льва Васильева похоронят 24 августа на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в пресс-службе Полпредства Татарстана в России.



— Церемония прощания состоится в 11.00 по адресу: ул. Рябиновая, стр. 24, зал прощаний, — сказано в сообщении.

Создатель КАМАЗа Лев Борисович Васильев умер в ночь на 21 августа в Москве на 99-м году жизни. Бывший фронтовик руководил предприятием в течение 12 лет. Он построил автогигант с нуля. Привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны, Лев Васильев создал уникальный кадровый потенциал завода. Он занимал пост генерального директора завода «Москвич», участвовал в создании его первых автомобилей. Возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с его кончиной. Он заявил, что Лев Васильев был выдающимся руководителем, с именем которого связаны не только строительство камского автогиганта и Набережных Челнов, но и в целом плодотворное развитие отечественного автопрома и машиностроения:

— Масштабная, неординарная личность, Лев Борисович при жизни стал настоящей легендой, его колоссальное трудолюбие и целеустремленность, мощный дух созидания и умение сплачивать и вдохновлять окружающих его людей на активную работу и сегодня с безграничным уважением и признательностью вспоминают камазовцы, все, кому посчастливилось встретиться с этим уникальным человеком на профессиональном и жизненном пути, — сказано в тексте правительственной телеграммы, адресованной супруге создателя КАМАЗа — Инне Васильевой.

В понедельник около здания генеральной дирекции КАМАЗа возле бюста Льва Васильева прошел траурный митинг.

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Маргарита Головатенко