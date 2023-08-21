Венгрия и Туркменистан заключили политическое соглашение о поставках газа

Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках туркменского газа в Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.



— Со стороны Туркменистана совершенно ясна политическая воля и политическое намерение, чтобы Венгрия стала одним из направлений потенциальных поставок туркменского газа в Европу и одной из транзитных стран. Политическое соглашение заключено, теперь очередь за компаниями, чтобы они продолжили коммерческие переговоры, — приводит его слова «Интерфакс».

Петер Сийярто заявил, что Сербия выразила готовность обеспечения увеличенного транзита российского газа в Венгрию в случае прекращения транзита через Украину:

— Большая часть поставок газа из России в Венгрию прибывает через Сербию, в последние дни мы слышали, что Украина хочет прекратить ранее заключенный с Россией договор о транзите. Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок.

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Маргарита Головатенко