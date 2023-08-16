В Казани до конца октября ограничат движение по улице Энергетиков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани временно ограничат движение по улице Энергетиков. Как информирует Комитет внешнего благоустройства города, на участке будут ремонтировать проезжую часть.

Проезд от улицы Серова до здания №10а по улице Энергетиков будет закрыт с 18 августа по 31 октября.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Казани больше чем на два месяца — с 23 августа по 31 октября — из-за реконструкции участка водопровода ограничат движение по улице Наки Исанбета.



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Айрат Назипов