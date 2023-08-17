В Казани ограничат движение по улице Аделя Кутуя

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Из-за строительства магистрального тепловода в Казани временно ограничат движение по улице Аделя Кутуя. По информации Комитета внешнего благоустройства города, некоторые участки будут закрыты до конца года.

Ограничения начнут действовать на следующих участках:

с 21 августа по 30 декабря — от ул. Родины до здания №130 по ул. Аделя Кутуя (полное закрытие проезжей части);

с 21 августа по 30 октября — от заезда к зданию №24 (корп. 2) по ул. Родины до здания №181д по ул. Аделя Кутуя (полное закрытие проезжей части);

с 10 октября по 30 ноября — заезд к зданию №24 (корп.2) по ул. Родины будет перекрыт;

с 24 октября по 24 ноября — в районе здания №181д по ул. Аделя Кутуя (полное закрытие проезжей части и проезда к ул. Рихарда Зорге);

с 21 августа по 30 декабря — от здания №181д по ул. Аделя Кутуя до ул. Даурской (полное закрытие проезжей части без ограничения проезда к ул. Рихарда Зорге, Даурской).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале месяца на Аделя Кутуя уже закрывали движение на неделю. Причиной перекрытия дороги стала реконструкция участка водопровода.

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Айрат Назипов