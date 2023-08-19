Сегодня в Казани дождь и до +26 градусов

В субботу, 19 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Казани воздух прогреется до +24...+26 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +24 до +29°С.

В Казани также ожидается северный, северо-восточный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, из-за северных воздушных потоков в Татарстане в воскресенье, 20 августа, начнется существенное снижение температурного фона. Ночью ожидается от +7 до +12 градусов. Днем прогнозируется от +20 до +25°С.



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Татьяна Демина