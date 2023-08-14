В «Фобосе» спрогнозировали понижение температуры в ПФО

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в большинстве регионов Приволжского федерального округа (ПФО) к концу недели понизится температура.



Кратковременные дожди ожидаются в Казани и Нижнем Новгороде. В столице Татарстана они пройдут во вторник, в среду может быть гроза. Во вторник ожидается +27… +29 градусов тепла, в среду +26… +28 градусов.

С четверга осадки прекратятся, температура сначала повысится до +30… +32 градусов и затем снизится до +25… +27 градусов.

В Нижнем Новгороде во вторник ожидается +22… +24 градуса, в среду — +23… +25 градусов, в эти дни прогнозируются дожди. Осадки прекратятся в четверг и пятницу, температура поднимется до +27… +29 градусов. В субботу в Нижнем Новгороде снова пройдут дожди с грозами, а столбик термометра опустится до +20… +22 градусов, в воскресенье — до +18… +20 градусов.

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Маргарита Головатенко