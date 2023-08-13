«Газпром» подает газ на ГИС «Суджа» через Украину в подтвержденном объеме

«Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа» в подтвержденном с украинской стороны объеме — 41,2 миллиона кубометров. На ГИС «Сохрановка» заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

— «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС «Суджа», — 41,2 миллиона кубометров на 13 августа. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — заявил он.

В 2022 году Украина остановила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», поскольку она находится под контролем российских сил. Так, для транзита газа в Европу осталась только ГИС «Суджа».

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Елизавета Пуншева