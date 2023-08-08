Владимир Путин: стройотрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны

Строительная отрасль приносит в общую копилку развития страны порядка 5% ВВП, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ее развития.



— В целом, по оценке предварительной, строительная отрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны. А вместе с жилищно-коммунальным комплексом это почти 13%, — сказал глава государства.

Он отметил, что строительная отрасль — «серьезный очень мощный комплекс», во многом определяющий устойчивость всей российской экономики.

realnoevremya.ru (архив)

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что строительная отрасль страны практически не зависит от импорта.

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Маргарита Головатенко