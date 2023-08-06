Чеченский министр назвал акцию сожжения корана кощунственным и чудовищным актом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев осудил акцию сожжения корана. Он назвал это кощунственным и чудовищным актом.

— Очередная кощунственная акция по сожжению Корана в Дании. Вы только

обратите внимание, как полиция тщательно охраняет территорию и

инициаторов акции. Все вокруг специально оцеплено лентой, чтобы никто не

мешал этому чудовищному акту. Вот это и есть сегодняшняя Европа. Это и

есть западные ценности, — подчеркнул он.

Последний раз акция сожжения корана состоялась у парламента в Стокгольме. Организаторами выступили мигранты из Ирака Салван Момика и Салван

Наджем, против которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания

вражды из-за проведения аналогичных акций ранее.

10 июля полиция Швеции в очередной раз разрешила акцию с сожжением религиозного текста. Манифестация прошла 12 июля в полдень на одной из центральных площадей города Хельсингборг на юге страны. Как рассказали в местной полиции, мероприятие должно быть проведено «надежным и безопасным образом».

Осуждения подобных акций высказывали МИД России, а еще МИД Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов.

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Елизавета Пуншева