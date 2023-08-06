«Газпром» передает газ на ГИС «Суджа» через Украину в подтвержденном объеме

«Газпром» подает газ на ГИС «Суджа» через Украину в подтвержденном размере — 42 миллиона кубометров. На ГИС «Сохрановка» заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

— «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через

территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через

ГИС «Суджа», — 42 миллиона кубометров на 6 августа. Заявка на ГИС

«Сохрановка» отклонена, — заявил он.

В 2022 году Украина остановила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», поскольку она находится под контролем российских сил. Так, для транзита газа в Европу остался только ГИС «Суджа».



Позднее «Газпром» сообщил, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен. При этом транзитный договор «Газпрома» и Украины предполагает, что

гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года

составляет 109,6 миллиона кубометров.

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Елизавета Пуншева