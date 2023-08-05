В МИД Швеции заявили о намерении наладить отношения с мусульманскими странами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем на фоне прошедших акций с сожжением Корана провел встречу с послами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Он заявил, что намерен уделить особое внимание налаживанию отношений с мусульманскими странами, сообщает «РИА Новости».

— Большую часть действия моего мандата я посвящу налаживанию отношений с мусульманскими странами. Я намерен посетить эти страны, и уже в сентябре мы пригласим их на переговоры и диалог по случаю недели ООН в Нью-Йорке, — сказал он.

Билльстрем отметил, что состоявшаяся встреча стала «хорошей возможностью», чтобы объяснить позицию шведских властей по отношению к акциям с сожжением Корана.

— Это была хорошая возможность объяснить и прояснить наш подход и, среди прочего, объяснить конституционные свободы в Швеции, — сказал министр.

Последняя такая акция состоялась в конце июля у парламента в Стокгольме. Организаторами выступили мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, против которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведения аналогичных акций ранее.



10 июля полиция Швеции также разрешила акцию с сожжением религиозного текста. Манифестация прошла 12 июля в полдень на одной из центральных площадей города Хельсингборг на юге страны. Как рассказали в местной полиции, мероприятие должно быть проведено «надежным и безопасным образом».

Осуждения подобных акций высказывали МИД России, а еще МИД Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов.



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Максим Кокунин