Владимир Путин объявил благодарность муфтию Татарстана и наградил Шамиля Гафарова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин объявил благодарность муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину. Она была объявлена за заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, говорится в распоряжении.

Почетной грамоты удостоился заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров. Он получил ее «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале июля Владимир Путин удостоил трех татарстанцев государственными наградами. Так, министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров и главный казый республики централизованной религиозной организации ДУМ РТ Залиль Фазлыев получили медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени. Обоих удостоили наградами за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Также президент страны присвоил почетное звание «Заслуженный машиностроитель России» Николаю Герасимову, который работает токарем в АО «Казанское моторостроительное производственное объединение».

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Айрат Назипов