За нарушение правил рыболовства в Татарстане наказали 12 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

К административной ответственности за нарушение правил рыболовства в Татарстане привлечено 12 человек. Об этом сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам, чьи сотрудники провели рейд в акватории Куйбышевского водохранилища.

— С 14 по 26 июля было изъято 238 брошенных орудий лова. К административной ответственности за нарушение правил рыболовства привлечено 12 лиц, два материала с признаками уголовно наказуемого деяния направлены в правоохранительные органы. Предотвращенный ущерб составил 476 тысяч рублей, — рассказал начальник управления государственного надзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Госкомитета республики по биоресурсам Радик Мутахаров.

В ведомстве говорят, что в брошенные орудия лова часто попадают животные. Например, в ходе рейда сотрудники Госкомитета спасли цаплю.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В мае прошлого года на реке Каме в Алексеевском районе Татарстана задержали браконьера, который незаконно ловил рыбу. У него изъяли 120 единиц рыбы, сеть для ее ловли и резиновую лодку. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценили почти в 125 тысяч рублей.

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Айрат Назипов