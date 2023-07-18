В Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду экстремизма

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава Думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил о внесении в Госдуму поправки в Уголовный кодекс России об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тысяч рублей и вплоть до пяти лет лишения свободы.

— Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной, в первую очередь, на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность, — считает Пискарев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он уточнил, что депутаты стали чаще фиксировать попытки публично оправдать различные экстремистские движения и проявления.

В конце июня Совет Федерации России одобрил закон об установлении ответственности за массовое распространение, хранение и изготовление экстремистских материалов. Закон распространяет понятие «экстремистские материалы» как на материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, так и на иные материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

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Айрат Назипов