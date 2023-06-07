Совфед России одобрил закон об ответственности за пропаганду экстремизма

Совет Федерации России одобрил закон об установлении ответственности за массовое распространение, хранение и изготовление экстремистских материалов. Об этом пишет «РИА Новости».

Закон распространяет понятие «экстремистские материалы» как на материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, так и на иные материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу.

Фото: council.gov.ru

Законом устанавливается административная ответственность за подобные нарушения, если в составе преступления отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния. Так, физлицам будет грозить штраф до 3 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Максимальное наказание для должностных лиц — штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией оборудования, для юридически лиц — до 100 тысяч.

В начале апреля зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предложил признать феминизм в России экстремистской идеологией. По словам депутата, почти все лидеры фемдвижения в России выступают против военной операции на Украине, а также против традиционных ценностей.



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Айрат Назипов