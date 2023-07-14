Татарстанец получил срок и лишился автомобиля за повторную пьяную езду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

27-летнего уроженца Казани признали виновным в повторном нарушении — нетрезвом управлении автомобилем (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.



Казанца задержали днем 11 мая за рулем Kia Picanto на улице Лебедевой в селе Лаишево. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. При проверке документов выяснилось, что мужчину ранее уже привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду.

Подсудимый признал свою вину. Ему назначили 3 года и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Казанца лишили права управления транспортными средствами на 2,5 года, а автомобиль конфисковали в собственность государства. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце июня в Казани составили шесть административных материалов на водителя каршеринга Volkswagen Polo, устроившего погоню.



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Маргарита Головатенко