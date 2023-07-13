Исполком Казани согласовал пикет за гуманное отношение к животным

В Казани планируют провести массовый пикет за «усиление контроля за жестоким обращением по отношению к животным со стороны власти», его согласовали в исполкоме города, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на организаторов мероприятия.



Проведение акции запланировано в парке Молодоженов (недалеко от речного порта) на 16 июля, в 14.00. Ожидается, что в ней поучаствуют около 20 человек.

Госдума 11 июля приняла в окончательном чтении закон о предоставлении права регионам выбирать способы борьбы с бездомными животными. Теперь они могут устанавливать порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий.

В документе сохраняется норма о запрете применения к бездомным животным при отлове «веществ, лекарственных средств, способов, технических приспособлений, приводящих к увечьям, травмам или гибели животных». Вместе с тем указано: «если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ». Зоозащитники опасаются, что таким образом у властей сохранится возможность усыпления животных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко