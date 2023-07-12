Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 13 июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Гроза в Татарстане прогнозируется днем и вечером в четверг, 13 июля. При ней порывы ветра могут усиливаться до 15—18 м/с.

Завтра в республике также ожидается кратковременный дождь. Днем температуры воздуха не превысят +24 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В среду, 12 июля, в Татарстане с последствиями непогоды столкнулся Агрызский район. Зарегистрированы десятки обращений о повреждении кровли, падении деревьев и обрыве электропроводов.



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Татьяна Демина