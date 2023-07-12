В Челнах более сотни иностранцев выдворили из страны за нарушения

В Набережных Челнах 130 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, выдворили из страны, сообщает Chelny-biz.ru.



За полгода в Челнах выявили 834 административных правонарушения. Среди них в основном незаконная трудовая деятельность, нарушение правил въезда или проживания. Иностранцев, которые не являлись злостными нарушителями, оштрафовали.

За первое полугодие 2023 года в Челнах зарегистрировали 25 преступлений с участием иностранных граждан. Большинство из них задержали на посту «Тула-1» по подозрению в перевозке наркотиков, часть поймали на кражах и побоях.

В мае МВД России предложило ввести институт административного надзора за пребыванием иностранцев в России, упразднив действующий государственный контроль. Целью административного надзора в сфере миграции определят обеспечение законности и правопорядка. Для этого предлагается своевременно выявлять граждан, которые не имеют или утратили законные основания для пребывания в России и осуществления на ее территории отдельных видов деятельности. К лицам, нарушившим правила в сфере миграции, будут применять юридические меры воздействия.



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Маргарита Головатенко