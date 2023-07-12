В России может появиться «Отцовская карта» по аналогии с «Пушкинской»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России может появиться аналог «Пушкинской карты» — «Отцовская карта», с таким предложением вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Уточняется, что на балансе карты предполагается нахождение 2 тысяч рублей, сумма будет пополняться каждый месяц.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести «Отцовскую карту». Речь идет о выделении двух тысяч на каждого ребенка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с «Пушкинской картой», чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды, — сообщил Чернышов «РИА Новости».

По его словам, данной суммы хватит на то, чтобы отец мог побывать с сыном или дочерью в кино, зоосаде, парке или детском кафе.

По словам вице-спикера Госдумы, роль отцов принижена еще со временем Советского Союза. Чернышов считает, что до сих пор существует стереотип, что воспитанием ребенка занимается мать, даже главная мера поддержки семей неофициально называется «материнский капитал». Политик заявляет, что «пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях»:

— Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает, — отметил он.

При введении данной инициативы «мамы получат такую нужную им возможность отдохнуть», уделить время себе, перезагрузиться, притом что «счастливая мама, как известно, залог счастливой семьи», добавил Чернышов.



Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в июне предложила утвердить звание «Отец-герой» для мужчин, которые воспитали 10 и более детей. Она напомнила, что сегодня в России существует звание «Мать-героиня». Его установили в 2022 году для присвоения матерям, воспитавшим 10 и более детей. У отцов такой награды нет.

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Илина Хакимова