Минэнерго России подтвердило сокращение поставок нефти на рынки в августе

Минэнерго России подтвердило сокращение поставок нефти на рынки на 500 тысяч баррелей в сутки в августе путем уменьшения экспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.



Поставки сократятся в дополнение к ранее принятым обязательствам по добровольному снижению добычи.

Сокращение поставок путем сокращения экспорта означает «принятие всех необходимых мер для достижения этой цели в рамках добровольного сокращения», указывают в Минэнерго:

— Это сокращение дополняет добровольное снижение, о котором РФ объявила ранее и которое продлено до конца декабря 2024 года.

Нефтегазовые доходы российского бюджета за январь — июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они составили 3,38 трлн рублей.

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Маргарита Головатенко